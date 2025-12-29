【12月29日 CGTN Japanese】北京市政府は12月24日、住宅市場に関する新たな政策を発表し、北京市の戸籍を持たない世帯の住宅購入条件を緩和するとともに、多子世帯の住宅需要を支援する方針を打ち出しました。政策調整後、非北京戸籍世帯は、社会保険または個人所得税の納付年数が2年で五環路以内の分譲住宅を購入できるようになり、五環路以外の分譲住宅の購入については年数が1年に短縮されました。子どもが2人以上いる多子世帯は、従来の購入制限政策を踏まえた上で、五環路以内で分譲住宅をさらに1戸購入することが認められました。

業界関係者は今回の北京市の住宅市場新政策について、最近の国の方針や市場の変化に対応した具体的な措置だと評価しています。

また、広東省住宅政策研究センターの李宇嘉首席研究員は今回の政策調整について、「出産支援政策と相乗効果を生むと同時に、戸籍人口と非戸籍人口の双方が複数の住宅を購入できる仕組みを通じて、不動産販売の促進や在庫解消、売りに出されている中古住宅の販売促進にもつながる」との見方を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

