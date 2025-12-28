【12月28日 CGTN Japanese】イタリアを代表するビジネス・金融専門テレビチャンネルClassCNBCは12月23日、ゴールデンタイムのトーク番組「CARGO」において自動車産業の特集番組を放映しました。番組では、世界の自動車業界の権威がエネルギー転換、技術の躍進、地政学的経済の深い絡み合いを背景にした世界自動車産業の系統的な再編をめぐり討論し、欧州や中国、米国などの主要市場を例に挙げ、新エネルギー車とスマートモビリティが世界の産業構造に与える影響を体系的に分析しました。

番組では、世界の自動車産業が需要の減速、コストの上昇、技術路線の分化の加速という複数の課題に直面している中、中国の新エネ車産業は大規模な発展能力や系統的な産業組織方式、高度に連携した技術革新体系により、世界の自動車産業の転換プロセスにおいて最も安定した重要勢力の一つになりつつあるとの意見が述べられました。

複数のゲストは、「中国の新エネ車産業の発展はすでに単一国家や単一市場の枠を超えている。新エネ車をエネルギーシステム、デジタルネットワーク、都市運行システムに深く組み込むことで、中国は自動車を伝統的な交通手段から新たなインフラのノードへ転換させることを進めている。こうしたシステム統合とエコシステム構築を志向する発展モデルによって、中国が世界の自動車産業再編において、より強いけん引の役割を担えるようになった」と評価しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

