【12月25日 CGTN Japanese】中国商務部の報道官は12月22日、ネクスペリア半導体問題に関する記者の質問に対し、「中国政府は世界の半導体サプライチェーンに対する責任ある態度に基づき、コンプライアンスを順守し、民間用途のチップ輸出許可措置を実施し、半導体サプライチェーンの安定かつ円滑な運用に必要な条件を整えた」と述べ、関連企業は協議を通じて内部紛争を速やかに解決するよう促しました。

報道官は、ネクスペリア半導体問題の根源はオランダ政府による企業経営への不当な行政介入にあると述べ、「中国には古くから『解鈴還須糸鈴人』（問題を解決するには、その問題を引き起こした本人が対応すべき）ということわざがある。世界中の関連企業がチップ不足を懸念する根本的な原因を完全に解消するためには、オランダ政府が直ちに行政命令を取り消し、ネクスペリアのオランダ人元幹部がオランダの企業法廷から訴えを取り下げることを促し、企業間協議の有利な条件を整え、中国を含む各国の自動車メーカーに向けたチップ供給を早期に回復させるべきだ」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

