【12月23日 AFP】米国が南米ベネズエラの石油輸送船を対象に封鎖を強める中、ドナルド・トランプ米大統領は22日、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領にとっては辞任することが「賢明」だと述べた。

フロリダ州の自邸マーアーラゴで記者団から、ベネズエラに対する圧力が、マドゥロ氏を大統領から辞任させる目的を持っているかと質問されたトランプ氏は、「それはマドゥロ氏次第だ。どうするかは彼の判断だが、辞任するのが賢明だと思う。もし強硬な態度を取るなら、それが最後になるだろう」と答えた。

これに対し、マドゥロ氏は、ベネズエラではなく国内問題に集中した方が「賢明だ」と述べ、トランプ氏に反論。「自国の経済や社会問題に取り組む方が賢明だ。世界にとっても賢明だ」と公共テレビで放送された演説で述べた。

ロシアは同日、カリブ海における米国の行動がエスカレートし、地域に深刻な影響を及ぼしているとして懸念を表明した。ベネズエラを「全面的に支持」すると表明した。

米沿岸警備隊はこれまで、制裁対象となっているベネズエラの石油タンカー2隻を拿捕（だほ）しており、現在3隻目を追跡している。(c)AFP