【12月25日 CGTN Japanese】中国に本部を置く茶飲料専門メーカーの喜茶（HEYTEA）は12月22日、総合アートトイメーカーのポップマート（POP MART）の人気IP「トゥインクルトゥインクル（Twinkle Twinkle）」シリーズとコラボレーションしたキャンペーンを、同社が世界各地に展開する店舗で正式にスタートしました。イベントの開催と同時に、世界有数の紅茶生産地・広東省清遠市英徳の紅茶をベースとした冬限定新製品「ティラミス・英紅」も、世界各地で発売されます。

喜茶の責任者が明らかにしたところによると、新商品は広州と周辺地域で販売開始後すぐに完売し、複数の店舗が緊急に再入荷作業を進めており、市場の反響は予想を上回っているとのことです。

ティラミスをテーマとしたこの茶飲料は、クラシックな要素を革新的に再構築し、伝統的なコーヒー成分に代わり、特製ミルクティーと濃厚なココアを使用しています。ベースとなる茶葉は高品質の英徳紅茶を選び、特製の塩味チーズミルクベースと組み合わせ、トップにココアパウダーをあしらい、ティラミスクリームの雲のようなトッピングとなっています。ほのかな苦い香りの中に柔らかな甘味が包み込まれています。

英徳紅茶と喜茶は、今年4月にも共同で「英紅・チーズもちもち」「英紅ミルクティー」などのシリーズ商品を発売し、発売初日に80万杯の売上を突破しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

