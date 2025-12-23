【12月23日 AFP】デンマークは22日、ドナルド・トランプ米大統領が任命したグリーンランド特使がデンマークの自治領であるグリーンランドを「米国の一部にする」と発言したことを受け、米国大使を呼び出し、説明を求めたことを明らかにした。

デンマークのラース・ラスムセン外相は、公共放送DRのインタビューに対し「本日、米国大使を呼び出した」と述べ、グリーンランド代表と共に「超えてはならない一線」を確認しつつ、説明を求めたと述べた。

トランプ氏は1月に大統領として再就任して以降、安全保障上の理由から米国がグリーンランドを領有する必要性を繰り返し説いている。

トランプ氏は22日、ルイジアナ州知事のジェフ・ランドリー氏をグリーンランド担当の米国特使に任命したと発表。任命されたランドリー氏はX（旧Twitter）に「グリーンランドを米国の一部にする」との趣旨の投稿をしていた。

この発言にラスムセン氏は「深く怒りを覚えた」と述べ、米政府にデンマークの主権を尊重するよう警告。欧州連合（EU）も、デンマークへの「全面的な連帯」を表明した。

グリーンランドのイェンス・フレデリク・ニールセン首相とデンマークのメッテ・フレデリクセン首相は共同声明を発表し、「他国を併合することはできない。共同の領土保全に対する尊重を期待している」と述べた。

ニールセン氏はまた、グリーンランドの人々に向けたSNSへの投稿で、米国特使の任命はグリーンランド住民にとって何も変わらないとし、「われわれは自分たちの未来を自分たちで決める。グリーンランドはグリーンランド人のものだ」と述べた。(c)AFP