【12月23日 AFP】英国の伝説的ロックバンド「クイーン」のギタリスト、ブライアン・メイ（78）が22日、「誰も聞いたことがない」クイーンの未発表曲を公開した。

正式には「Not for Sale (Polar Bear)」と呼ばれる楽曲は、1974年のクイーンのアルバム「Queen II」のために録音されたが、最終的な収録には至らなかった。

メイが司会を務めた1時間のクリスマスラジオ特番の最後に初めて放送されたこの曲は、クイーンのフロントマン、故フレディ・マーキュリーの特徴的なボーカルのように聞こえる。

メイはラジオで、「これは非常に古い曲だが、私の知る限り、このバージョンを聞いた人はいない」とコメント。この曲が1970年代初頭に初めて録音された際には「制作中の作品」だったと述べた。

「この曲は来年リリース予定のアルバム『クイーンII』の再構築版に収録される予定だ。しかし、私はこれをこっそり流してみた。みんながどう思うか知りたくてね」とリスナーに語った。

「Not for Sale (Polar Bear)」は、クイーンのアーカイブに数十年にわたり眠っており、ファンサイトなどで存在が言及されていた。

1970年に結成されたクイーンは、ポップ史上最も売れたグループの一つで、全世界で3億枚のレコードを売り上げたとされている。

1991年にエイズ関連の肺炎で亡くなったマーキュリーをフロントマンに、1977年の「伝説のチャンピオン」、1979年の「愛という名の欲望」、1980年の「地獄へ道づれ」などの大ヒット曲や、1985年のライブエイドコンサートなどのステージパフォーマンスで記憶されている。

メイとドラマーでバックボーカルのロジャー・テイラーは、アダム・ランバートをリードボーカルに迎え、現在もクイーンとして活動を続けている。(c)AFP