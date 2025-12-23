この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月23日 AFP】英国のストリートアーティスト、バンクシーが22日、ロンドン中心部で最新作を公開した。市内の別の場所にもほぼ同一の壁画が現れ、バンクシーのものかどうかについて臆測が広がっている。

ロンドンのベイズウォーターの古い建物の側面に描かれた白黒の壁画には、冬用の帽子と長靴を身に着けた子どもと思われる2人の人物が横たわり、空を見上げて指を差している様子が描かれている。

バンクシーの正体は明かされていないが、22日、公式インスタグラムに作品の画像が投稿された。

ベイズウォーターのクイーンズ・ミューズにある作品を広角レンズで撮った写真では、画像の中の人物が2階建ての建物に隣接したガレージの屋根の上に横たわっているように見える。

ほぼ同じ作品が数キロ離れたトッテナムコートロードの高層ビル、センター・ポイントの下にも現れ、2人の子どもがロンドンの高層ビルを見上げているかのように見える。

両作品は通行人の関心を引き、SNS上ではバンクシーがこれらの作品を手掛けたのかどうかについて、臆測が広がった。

しかし、午後4時の時点でバンクシーのSNSに投稿されていたのは、クイーンズ・ミューズの作品だけだった。(c)AFP