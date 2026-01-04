【1月4日 People’s Daily】2025年初秋、中国で開催された二つの重要なイベントが世界の注目を集めた。「上海協力機構（SCO）天津サミット」は、国際秩序の維持と多国間主義の実践という「SCOの声」を発信し、「中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事」は、歴史を銘記し未来を切り開く強い責任感を示した。

この重要な節目に、習近平（Xi Jinping）主席が提唱したグローバルガバナンス・イニシアチブはまさに時宜を得ており、国際秩序の維持とグローバルガバナンスの改善に向けて「中国の解決策」を提供している。

世界が新たな激動と変革の時期に入り、グローバルな課題が増えるばかりである。グローバルガバナンス・イニシアチブはこのような情勢の下で生まれ、グローバルガバナンスの赤字（不足）の解消と時代の課題に対応するための正しい協力の方向性を明確にし、強力な推進力を注入している。

今年は、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年であり、国際連合（UN）創設80周年でもある。80年前、国際社会は二度の世界大戦の痛ましい教訓を深く反省した上で、国際連合の創設を決定し、グローバルガバナンスの新たな実践を始め、世界の平和と発展の維持に歴史的な貢献を果たした。今日、世界各国の人びとが共に歴史を記念するのは、歴史の啓示と教訓を心に刻み、手を携えて国際秩序を守り、グローバルガバナンスを改革・改善し、「人類運命共同体」の構築という美しい目標に向かって前進し続けるためである。

現在の国際情勢は変動と混乱が入り混じり、国連と多国間主義は衝撃を受け、グローバルガバナンスの赤字（不足）は拡大し続けている。

ガバナンスの主体者の観点から見ると、「グローバル・サウス諸国」はグローバルガバナンス体系における代表性が著しく不足している。新興市場国および発展途上国群の集団的台頭に伴い「グローバル・サウス」の代表性の向上と歴史的不公正の是正が必要である。

ガバナンス原則の観点から見ると、国連憲章の目的と原則が有効に遵守されておらず、安全保障理事会決議は抵抗を受け、一方的制裁などの行為は国際法に違反し、国際秩序を破壊している。

ガバナンスの実効性の観点から見ると、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施は著しく遅れており、気候変動、デジタル格差などの問題が日増しに顕在化し、人工知能、サイバースペース、宇宙空間などの新領域のガバナンスは欠如している。

このような背景の下、どのようなグローバルガバナンス体系を構築し、いかにグローバルガバナンス体系を改革・改善するかが、国際社会が高い関心を寄せる重大な命題となりつつある。

グローバルガバナンス・イニシアチブは時代の問いに応え、変革の方向性を示し、現在の世界の差し迫ったニーズに合致している。主権平等の堅持、国際法支配の順守、多国間主義の実践、人間本位主義の提唱、行動志向の重視というグローバルガバナンス・イニシアチブの五大核心理念は、現在のグローバルガバナンスが直面する問題と課題を的確に捉え「誰が、どのように、誰のためにガバナンスするのか」というグローバルガバナンスの命題に体系的に答え、的確な方向性と先導性を有している。

ベラルーシのルカシェンコ大統領が指摘したように、イニシアチブの五大核心理念はまさに、現行の国際メカニズムが抱える問題を解決するための鍵となる原則である。

グローバルガバナンス・イニシアチブの核心理念は、国連憲章の目的と原則と論旨に合致し、大多数の国の共通の期待に沿うものである。グローバルガバナンスの改革・改善は、現存する国際秩序の破壊でもなく、現行の国際システムとは別に新たな枠組みを立ち上げることでもない。現行の国際システムと国際メカニズムの実行力と有効性を高め、変化する情勢にさらに適合させ、様々なグローバルな課題にタイムリーかつ効果的に対応し、各国、特に発展途上国の利益に対してより良く奉仕することである。

「この重要なイニシアチブは、より公正で合理的な国際ガバナンス体系の構築を推進し、グローバル・サウス諸国に利益をもたらすものである」というコンゴ共和国のサス・ンゲソ（Sassou-Nguesso）大統領の言葉は、グローバル・サウス諸国の共通の声を代弁している。

歴史のバトンは次々と受け継がれ、走り続け、人類の進歩という事業は時代の問いへの答えの中で一歩また一歩と前進している。

中国は、関係各方面との連携と調整を強化し、共にグローバルガバナンス・イニシアチブを着実に実行し、手を携えてグローバルガバナンスの改革・改善の道を探求し、より公正で合理的なグローバルガバナンス体系の構築を推進し、人類の平和と発展という崇高な事業に対して不断の努力を続けようと決意している。(c)People’s Daily /AFPBB News

