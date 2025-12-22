【12月22日 CGTN Japanese】中国の中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の2026年旧正月大みそか（2月16日）の恒例番組「春節聯歓晩会（春節の夕べ、春晩）のテーマとメインロゴが現地時間12月19日、ロシア・モスクワ市中心部のCBD、新アルバート通り、キエフ駅などの主要エリアで初めて公開されました。今回の展示では、春晩のメインロゴに込められた創意コンセプトとビジュアルスタイルが紹介され、中国の伝統的な文様を取り入れた「騏驥馳騁 勢不可擋（午年 駿馬の如く、勢いあふれる一年に）」のデザインが、現地の多くの市民を引き寄せました。

2026年は干支の午（うま）年に当たります。ロシアの伝統文化において、馬は英雄の良き伴侶として力、勇気、忠誠の象徴とされ、スラブ民族の神話や日常生活の中で重要なトーテムとされています。馬のイメージはまた、東方文化の代表として、ロシア文学や民間伝承にも頻繁に登場します。したがって、午年の春晩は、ロシアの人々が中国の伝統文化と現代の発展の物語をより直感的に理解するための窓口の役割を果たします。

2026年の大みそか、CMGはロシア語圏最大のソーシャルメディアVKと連携し、3年連続で春晩を生放送します。独立国家共同体（CIS）地域の2億人以上に届くと見込まれています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

