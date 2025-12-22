【12月22日 CGTN Japanese】中国教育部中外語言交流協力センターによると、中国の教育部が認定する国際的な中国語の語学検定試験であるHSKの新たな方式である「HSK3.0」の国際試験が2026年1月31日に世界各国にある一部の試験会場で試行実施されることが決まりました。アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアなどの地域で実施される予定です。

受験申し込みの受け付け開始は12月19日で、中国語試験サービス網（www.chinesetest.cn）でオンライン申し込みができます。今回の試験では筆記試験とオンライン試験の2種類が実施されます。

筆記試験の申し込み受け付けは北京時間2025年12月19日午前9時から2026年1月8日午前0時までで、オンライン試験は北京時間2025年12月19日午前9時から2026年1月16日午前0時までです。

今回実施される試験はHSK1～6級で、うちHSK3～6級では口頭試験と併せて申し込みます。成績発表日は2026年3月14日で、受験者は中国語試験サービス網にログインして照会できます。また、成績報告書の有効期限は2年間です。今回の試験では「成績診断分析報告書」は発行されません。HSK3.0の試験会場は168カ国に分布しており、試験会場のリストは今後も更新される予定です。

世界の中国語学習者と使用者は現在、累計2億人を超えており、中国語は86カ国で国民教育体系に組み込まれています。HSK3.0は今年11月に発表されたもので、従来の6級から9級に拡充されました。初級レベルの1～3級は日常生活での中国語の基本的なコミュニケーション能力、中等4～6級は学習、仕事、生活での中国語の常用コミュニケーションの能力、上級の7～9級は専門、職業、学術の中国語の深い能力を持つことを意味します。HSK3.0は外国人が中国留学や中国での仕事、海外中国資本企業、多国籍企業の関連職場でのインターンシップや就職をする際の中国語能力証明でもあります。中国留学に際して求められる中国語レベルは基本的に4級です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

