この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月20日 AFP】9月に射殺された米保守系活動家チャーリー・カーク氏が創設した政治団体「ターニング・ポイント・USA」を率いる妻エリカ・カーク氏は18日、2028年の次期大統領選で自身と同団体はJ・D・バンス副大統領を支持すると表明した

ターニング・ポイント・USAは2024年大統領選でドナルド・トランプ大統領が若者票を取り込む上で大きな役割を果たした。

エリカ氏は、カーク氏が殺害されてから初めてとなる同団体の年次集会「アメリカフェスト」で、大勢の参加者を前に、バンス氏が第48代大統領なることを支持すると表明。

「私たちは、夫の友人であるJ・D・バンス氏を、可能な限りの圧勝で第48代大統領に選出させる」と述べた。

バンス氏は21日に同集会で演説する予定。

この支持表明は、「米国を再び偉大に（MAGA）」運動が「ポスト・トランプ」を見据え始めた中で行われた。

バンス氏は2028年大統領選への出馬をまだ表明していないが、立候補する可能性が高いと見られている。(c)AFP