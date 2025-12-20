この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月20日 AFP】米司法省は19日、少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査記録のうち、長らく公開が待たれていた大量の資料の公開を開始した。ただし、文書の多くは黒塗りされていた。

資料の中には、ビル・クリントン元大統領や英ロックバンド「ザ・ローリング・ストーンズ」のボーカルを務めるミック・ジャガー氏を含む著名人たちが、エプスタイン元被告とともに写っている写真も含まれている。

文書の大部分が黒塗りされ、ドナルド・トランプ政権下で公開が厳しく管理されていることが重なり、この公開がエリート層による隠蔽（いんぺい）という長年続く陰謀論を本当に沈静化させるのか疑念が生じている。

それでも、エプスタイン元被告が富裕層や著名人、トランプ氏を含む権力者と、どれほど密接な関係を持っていたかを明らかにすることが期待されている。

今回の大規模公開には254人のマッサージ師の名前が記された7ページの文書が含まれているが、すべての名前は太い黒線で塗りつぶされ、「潜在的被害者情報保護のため非公開」と説明されている。

これまで公開されていなかった写真には、若い頃のクリントン氏がジェットバスでくつろいでいるものがあり、画像の一部は黒い長方形で覆われている。

別の写真では、クリントン氏が、エプスタインの共犯とされるギレーヌ・マクスウェル受刑者と思われる黒髪の女性と並んで泳いでいる姿が写っている。(c)AFP