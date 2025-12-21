【12月21日 CGTN Japanese】中国中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ／CMG）は12月18日、2026年旧正月大みそかの恒例番組「春節聯歓晩会（春節の夕べ、春晩）」のマスコットキャラクターを発表しました。「騏騏（チーチー）」「驥驥（ジージー）」「馳馳（ツーツー）」「騁騁（チェンチェン）」という4頭の馬は活発でかわいらしく、番組のテーマである「騏驥馳騁 勢不可擋（午年、駿馬の如く、勢いあふれる一年に）」が示す伝統の継承と調和の精神に合致しています。

マスコットのデザインは中国各時代の駿馬の古典的なイメージからモチーフしており、流雲紋や山雲紋など数千年にわたる中国古来の模様を身にまとい、絶え間なく続く歴史的な美学と万物が新たに生まれ変わる時代の気風に満ちあふれ、「馬到成功（行動すれば即成功）」「前程似錦（前途洋々）」などのめでたい意味合いも込められています。4頭の駿馬は、世界中の華人らと共に午年の新年を迎えます。

「騏騏（チーチー）」は生き生きとした活力に満ち、遠大な志を抱き疾走します。「驥驥（ジージー）」は翼を広げ、雲を駆け太陽を追い、奮発向上の精神を示します。「馳馳（ツーツー）」はポニーテール姿で自信に満ち、りりしい姿をします。「騁騁（チェンチェン）」はたくましく自然との調和と共生をアピールします。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

