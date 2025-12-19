【12月19日 CGTN Japanese】中国が独自開発した世界最大直径の高速鉄道用シールドマシン「領航号」は12月16日、上海市崇明島と中国東部に位置する江蘇省太倉市を結ぶ崇太長江トンネル工事において、単独掘進距離10キロの大台を超えました。長江南岸まで、残りわずか1キロです。トンネル工事は「最後の1キロ」の貫通と、時速350キロの高速鉄道の長江横断実現に向け、重要な一歩を踏み出しました。直径15メートルのシールドマシンが1回の連続掘進で10キロを達成したのは、世界初でもあります。

トンネルは全長14.25キロで、うちシールド区間は13.201キロに及びます。国内で建設中の高速鉄道長江横断トンネルプロジェクトとして、この工事は建設基準が最も高く、掘進距離が最も長く、最も規模が大きいものです。シールドマシン「領航号」は目下、長江北岸堤防、刀鱭国家級水産種質資源保護区、長江のメイン航路を突破し、長江の中心部や最深部89メートルという高リスク区域を順調に通過しています。

トンネルが完成すると、上海、南京、合肥など長江の沿岸都市がつながり、都市間の時間的・空間的距離が大幅に短縮されます。また長江デルタ地域の高速鉄道網の構築、長江経済ベルトの質の高い発展に重要な意義を持ち、上海の崇明島から宝山駅までの所要時間は最短17分に短縮されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

