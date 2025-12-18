【12月18日 CGTN Japanese】2026年春節（旧正月、2026年は2月17日）の大型連休が例年より長い9日間（2026年は2月15〜23日）となり、有給休暇を6日間取得すると、最長で16連休にすることが可能であることから、中国の人々は春節期間中の海外旅行に大きな意欲を示しています。旅行プラットフォームのデータによると、関連航空券と宿泊施設の予約件数は前年よりも著しく増加し、リゾート地が最も人気を集めています。



北京の複数の旅行会社によると、先ごろから春節大型連休中の海外旅行に関する問い合わせや申し込みが数多く寄せられており、家族旅行や友人同士の旅行の割合が比較的高いとのことです。



2026年の春節期間中、人気の海外旅行先の航空券予約件数は前年同期比80.2%増、ホテルの予約件数は2.2倍に増えました。タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、オーストラリア、スペインなどが最も人気があります。このほか、長距離の目的地や個性あふれる少人数ツアーの需要が明らかに高まっています。



オンライン宿泊予約プラットフォームの検索件数も急増しています。データによると、春節連休中の海外宿泊施設の検索件数は前年の2倍となり、ニュージーランド、ノルウェー、タイ、イタリア、オーストラリアが人気検索の上位に入り、ニュージーランドのクイーンズタウン、ノルウェーのオーロラやフィヨルド、南欧地中海沿いの海岸線など自然豊かな観光地が最も注目されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

