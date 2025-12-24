【12月24日 People’s Daily】古い伝統の無形文化遺産が現代の科学技術と出会う時、どんな火花がはじけ散るだろうか？

幕を開けると、まるで古い町並みの通りの角に佇むかのようだ。「打鉄花（高温の溶鉄を打ち散らし花火のように見せる民俗芸能）」が空中に咲き乱れ、「花火」が華やかに舞い、新年を祝う賑やかな情景が目の前に広がる。太鼓を叩くと、スクリーンの中の広東省（Guangdong）の民俗舞踏「英歌舞」の踊り手たちが動き出し、リズムの変化に合わせて舞いの姿が千変万化する。影絵人形の棒を軽く握り、至近距離で「皮影戯（影絵芝居）」を操れば、鑑賞者は演者へと変わり、自ら「龍宮への旅」の演出を担う。



先日開催された「新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）は素晴らしい土地」2025年無形文化遺産援疆（新疆支援）テーマ展示イベントの現場では、テクノロジーの力で無形文化遺産の物語が刷新され、情緒的な価値が最大限に引き出され、新奇な体験に観客たちから「幻想的だ」「信じられない」との驚きの声が上がった。

「無形文化遺産＋テクノロジー」の実践は、次第に大衆の生活に溶け込みつつある。オンラインでは、AI生成技術やモーションキャプチャーなどの技術を借りて、無形文化遺産を「クールに」「華やかに」演出するクリエイティブ動画が数多く生まれている。

磁器の「窯変（窯の中で生じる釉薬の変化）」にはどんな神秘が隠されているか？両面刺繍の奥義はどこにあるのか？皮影戯の素早い身のこなしはどうやって実現するのか？

クリエイティブ動画は、それら全てを展示でき、観客に製磁の神秘的な変化を「透視」させ、刺繍の一針一針の「秘密」を探索させ、皮影戯芸人の巧みな手技と匠の心を理解させてくれる。無形文化遺産に秘められた文化的理念、工匠精神、美学的価値などが、より直観的で具体的になり、人びとの心に深く刻み込まれる。

中国の無形文化遺産は豊かで多彩であり、広範な大衆の生産と生活の中で培われた技、経験、知恵を凝縮している。今やオンラインであれオフラインであれ、3Dモデリング、ホログラム投影、AI、ARなどの新技術の発展により、無形文化遺産は一層流行の要素を増し、より深い意味を持つものとなっている。

一方では、伝統文化に対して視覚的で衝撃力に富む超現実的な表現を与え、特に若者たちの好みに合うようになり、他方では、無形文化遺産に秘められた時間の積み重ね、秘められた精神、労働の知恵を余すところなく浮き彫りにし、人びとが中国の伝統的な宇宙観、社会観、道徳観を理解する一つの窓となっている。

無形文化遺産の技芸は専門性と複雑性を備えているが、テクノロジーによるエンパワーメントは、まさに複雑さを簡素化し、その神髄を抽出することを可能にする。「以前は絹織物の文様を実物でしか見られなかったが、今では自分で『創作』できるようになり、祖先がデザインした文様にこれほど多くの科学的法則と美しい寓意が隠されていたことに初めて気づいた」、多くの若者が伝統的な絹織物技術のAIモデルを体験した後、感慨深げにこう語っている。

手描きの図を入力するだけで、AI小モデルが即座に絹織物の文様を生成でき、スクリーン上の伝統的な雲雷紋、唐草蓮華紋がデジタル技術の「筆遣い」によって、グラデーションやパッチワークなどの現代的デザインを生み出すことができる。

ゲームのような体験は、観客が表面的な賑わいを見るだけでなく、その道の奥義を理解し、楽しみを得る過程でその価値を深く会得することを可能にする。さらに一歩進んで、テクノロジーと無形文化遺産の出会いは、一般の人が無形文化遺産の創作に参加するハードルを下げ、より多くの人びと、特に若者たちが中華の優れた伝統文化という「庭園」に入り込み、満開の春の景色を一望できる機会を増やしている。

民間文学、伝統音楽、伝統舞踊、伝統美術、伝統演劇、伝統工芸などの無形文化遺産に内包される膨大な情報内容は、科学技術の進歩を推進する基礎的な資源であり、質の高いデータである。現在までに、中国の無形文化遺産資源の総量は約87万件に達し、各レベルの無形文化遺産代表プロジェクトは10万件を超え、国家から地方までの4段階の無形文化遺産代表伝承者は9万人余りにおよぶ。

素晴らしい文字、美しい音符、多彩な絵巻、見事な身体表現、無数の技巧などを、適切に保護し、データを収集し、そのデータに分析処理を施し、それに基づいて革新と創造、アルゴリズムの最適化を行うことは、疑いなく関連するテクノロジーの発展に対する強力な推進力となる。

「無形文化遺産＋テクノロジー」という革新的な実践は、悠久の無形文化遺産を、よりクールに演出し、その継承と伝播の経路を広げ、文化の継承とテクノロジーの発展の双方にウィンウィンの利益をもたらしている。(c)People’s Daily /AFPBB News

