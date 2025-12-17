【12月17日 CGTN Japanese】中国情報通信研究院（ICT）は、先ごろ北京で開催した「2026深度観察報告会」において、中国のブレイン・マシン・インターフェース（BMI）産業は今年著しい発展を示し、中核技術の突破、多様なシーンでの実用化、産業エコシステムの構築などにおいて重要な進展を遂げたことを明らかにしました。

同研究院知的財産権・革新発展センターの李文宇主任は報告会において、中国の現在のBMI技術は、中核デバイスとデコードアルゴリズムの両方で目覚ましい進展を達成していると述べました。その例として、独自開発した多くのBMIチップや体内埋込型電極などのデバイスのチャンネル数が絶えず増加し、安定性が徐々に向上していることや、人工知能（AI）技術の迅速な応用により、デコード精度が大幅に向上し、被験者の精密な運動意図のデコードに成功した成果を挙げています。

侵襲型BMIは医療シーンを中心とし、臨床事例はこれまでに数十例に達しています。非侵襲型BMIは生活消費と産業分野に重点的に採用され、多数の非侵襲型BMI完成機器が量産を実現しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

