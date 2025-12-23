【12月23日 People’s Daily】2025年は「上海協力機構（SCO）・持続可能な発展年」である。貧困の改善と発展の実現は、SCO加盟国の共通の願いであり、機構の枠組みにおける二国間・多国間協力の重点分野の一つである。

近年、中国は「グローバル開発イニシアティブ」を積極的に推進し、「一帯一路（Belt and Road）」の質の高い共同建設と地域協力イニシアティブやSCO加盟国の発展戦略との連携を加速させている。農業技術の普及、新たな人材の育成、交流プラットフォームの構築などを通じて、中国はSCO加盟国の農業分野の貧困改善と経済発展に、知恵と力を積極的に注いでいる。

中央アジアのキルギス共和国では、今年はリンゴが大豊作となり、現地の果樹農家は笑顔にあふれている。多様な品種、鮮やかな色合い、ジューシーで美味しいリンゴは、現地の市場の需要を満たすだけでなく、ロシアやカザフスタン共和国などへも大量に輸出されている。現地のリンゴの豊作は、中国とキルギスの農業技術の交流と協力によるものである。

キルギスのチュイ州はリンゴ栽培に適した自然条件を備えているが、冬季は寒冷で、果樹の耐寒性が求められる。中国の農業技術の専門家が、こうした気候条件に適した高収量のリンゴの品種を選別・育成した。

昨年、6万本の台木苗が国境を越え、キルギスのモデル園に植樹された。中国の専門家は頻繁に中国とキルギスを往復し、栽培技術と果樹園管理のノウハウを普及させ、現地の果樹農家の収入増加と生活向上を促進させている。

近年、中国はSCO加盟国と農業分野の技術協力を幅広く展開し、現地農民の貧困改善と経済発展を支援している。カザフスタン・北カザフスタン州の農業モデル園では、中国の専門家チームが小麦の栽培を継続的に推進し、広幅条播き技術を普及させ、単位面積あたりの収量は現地の対照品種と比べて平均20～30%向上した。

ウズベキスタン共和国のシルダリヤ州にあるSCO農業基地「中国・ウズベキスタン現代農業科技モデル園」では、中国の専門家が開発した太陽光発電式スプリンクラーやスマート水肥一体化灌漑設備を導入し、節水しながら綿花の収量を大幅に増加させた。

またベラルーシ共和国の「中国・ベラルーシ農業科技モデル園」では、両国が共同開発した耐乾性種まき機が轟音を響かせ、高品質で高収量、ストレス耐性に優れた中国産小麦の種を播いていた。

今年7月17日、パキスタン農業「千人計画」研修プロジェクトの第1期研修生292名が、陝西省（Shaanxi）楊凌で3か月間の技術研修を無事に修了した。このプロジェクトは、中国とパキスタンの両国首脳間で合意された農業分野の協力強化の具体策であり、パキスタンは農業科学分野の青年研修生1000名を、数回に分けて中国に派遣し、研修に参加させる予定だ。

近年、中国はSCO加盟国との貧困対策協力を積極的に推進し、各地で貧困改善をテーマとした研修班を開催し、SCO加盟国の専門技術人材を中国に招き研修を行っている。研修班を通じて、研修生たちは革新的な農業分野の貧困改善技術を習得しただけでなく、中国の現代農業発展と農村振興の成果と経験も学んだ。

今年6月までに、楊凌モデル区にある「SCO農業技術交流訓練モデル基地」では、農業技術海外支援研修、専門研修などを120回以上実施し、SCO加盟国および関係のある発展途上国から農業関係の公務員や技術者2400人以上が研修を受けた。また300人以上の公務員が貧困改善特別研修に参加し、延べ4万2000人がオンラインでの学習に参加した。

昨年、青島市（Qingdao）で開催されたSCO加盟国貧困改善・発展研修班の研修期間中に、現地ではSCO加盟国農業企業商談会が開催され、参加したSCO加盟国の代表が特色ある産業を紹介し、各国の豊富な農業資源が展示され、農産物の輸出入や技術交流などにおいて20件以上の協力合意が成立した。

貧困の根絶、発展・振興は、SCO加盟国の共通の夢である。中国がSCO議長国を引き継いで以来、「SCO持続可能な発展年」のテーマの下、各方面との政策対話を強化し、貧困改善の経験を共有し、実務協力を深化させ、より多くの国が自国の国情に合った貧困改善と持続可能な発展の道を模索することを支援している。

中国とウズベキスタンは2023年5月、両国政府間協力委員会の枠組み内に「貧困改善協力小委員会」を新設した。これは、中国が政府レベルで対外的に設置した初の貧困改善協力小委員会だ。また今年5月には「2025年SCO貧困改善と持続可能な発展フォーラム」が陝西省（Shaanxi）西安市（Xi’an）で開催された。

これらは中国が他のSCO加盟国と貧困改善協力を深化させ、共同発展を推進するまた一つの生きた実践となった。

SCOのジャネシ・カイン（Janesh Kane）事務次長は「SCOは各国が連携し、貧困撲滅闘争と持続可能な発展のためのプラットフォーム構築を強化し、共に我々の人民のために持続可能で公平で安全な未来を創り続けるだろう」と語っている。(c)People’s Daily /AFPBB News

