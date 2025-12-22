【12月22日 People’s Daily】先ごろ、イスラエルの安全保障閣僚会議はガザ市（を接収し、同時に「ハマスを打倒する」軍事計画を承認した。イスラエル軍はすでにガザ地区北部に位置するガザ市周辺を制圧しており、ガザ市接収に向けた軍事的準備を進めている。中東情勢はより危険な方向へと進行し続けている。

ここしばらく、中東という「五海三洲」（地中海、紅海、黒海、カスピ海、ペルシャ湾に接し、アジア・アフリカ・ヨーロッパをつなぐ交差点）の地は、安全警報が鳴り止まず、国際社会に地域の安全保障情勢に対する深い懸念を引き起こしている。

衝突と矛盾が次々にエスカレートし、軍事攻撃や直接対立がはばかられることなく行われ、情勢がさらに制御不能に陥る可能性や、より広範な地域の紛争を引き起こす可能性さえある。国際社会は、軍事的介入は安全保障にとってマイナスとなる状況を増加させるだけであり、武力の乱用はより大きな衝突を引き起こすだけであることを、はっきりと認識しなければならない。政治的解決を堅持してこそ、中東の暴力の悪循環を真に断ち切ることができるのだ。

あるメディアは、中東は新しい時代に入りつつあり、それはますます「力こそが正義」という前提に立っていると考えている。この「まず実力ありき、その後に和平あり」という考え方、は完全に「強権の論理」である。「実力による抑止」という対抗的な思考を国際ルールや道理よりも上位に置くことは、火に油を注ぐようなものであり、戦争のリスクを増やすだけである。実力は真の平和をもたらさず、実力のみをもって善悪を判断すれば、国際ルールと道理は跡形もなく消え去ってしまう。

中東が不安定であれば、世界は安泰ではない。中東が永遠に衝突の影に覆われることは許されず、中東の人びとは恐怖から解放された未来を享受すべきだ。中東地域の平和と安定を取り戻す唯一の道は政治的対話である。

地域的矛盾の核心にあるパレスチナ問題は無視できない。ガザの人道危機はこれ以上継続させてはならず、アラブ民族の正当な要求はできるだけ早く実現されなければならず、広範なイスラム世界の正義の声は重視されるべきである。

「二国家の解決」はパレスチナ問題を解決する唯一の現実的な道であり、1967年の国境線に基づき、東エルサレムを首都とする完全な主権を持つ独立したパレスチナ国を樹立し、最終的にパレスチナとイスラエルの2つの国の平和的共存を実現してこそ、地域の緊張の深層にある根源を取り除くことができる。

また、イランの核問題は対話の軌道に戻らなければならない。イランの核問題は本来、対話と協議による国際紛争解決の模範となり得たのだが、一部の大国が一方的にイランの核合意から離脱し、イランに対して極限的な圧力をかけた結果、和平の扉は最終的に開かれず、情勢は再び対立へと向かっている。

現在、イスラエルとイランは停戦の合意に達したものの、問題は全く解決していない。一部の西側諸国は制裁の脅しという旧来の手法をまた持ち出し、緊張と対立を激化させている。「イランの核問題をめぐる膠着状態は、西側の安全保障ガバナンスの理念の失敗を反映したものだ」と考えるアナリストがいる。

イスラエルとイランの停戦は実質的かつ効果的に履行されなければならない。紛争当事者は高度な責任感をもって停戦の約束を厳格に遵守し、今後の対話のために安定した環境を創出し、最終的に関係者全員が受け入れ可能な合意を達成すべきである。

イランが核兵器の開発を追求しないという約束は重視されるべきであり「核拡散防止条約」の締約国としてイランが享受する平和的な核エネルギー利用の権利は尊重されるべきである。国際社会は協力して、交渉に有利な条件を整えるべきである。

民間人の安全確保は紛争時の最重要の課題である。ガザ紛争はすでに21か月も続き、人道状況はかつてないほど悪化している。衝突当事者は国際法を厳格に遵守し、民衆の福祉を最優先に、民間目標への攻撃を根絶し、第三国国民の避難を円滑に進めるべきである。

国際社会は国連の人道機関を通じて、中東の紛争の影響を受ける地域への支援を強化すべきである。当事国に重要な影響力を持つ国々は、公正かつ責任ある態度を堅持し、真に積極的かつ建設的な役割を果たすべきだ。

対話とコミュニケーションこそが持続的な平和を実現する正しい道である。平和と衝突の岐路に立つ中東情勢がどこへ向かうかは、関係者全ての良心と責任を問うものである。

中国の中東問題に関する立場は一貫している。公平と正義を堅持し、共通の安全保障を提唱する。国際社会、特に影響力のある大国は、地政学的な打算を捨て、具体的な行動を起こし、国連が調整役を果たすことを支持し、和平のための条件を整え、均衡の取れた秩序ある地域安全保障構造を共同で構築すべきである。(c)People’s Daily /AFPBB News

