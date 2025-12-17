【12月17日 CGTN Japanese】中国国務院報道弁公室が15日開催した記者会見で、国家統計局の付凌暉報道官は、大規模な設備更新と消費財の買い替えを促進する「両新」政策が消費需要の拡大をけん引し、重点投資が増加したと述べました。

政府が補助金を拠出する消費財の買い替え制度が効果を発揮し、家電・通信関連商品の販売増加を加速させ、商品の消費需要の拡大を促進しています。1～11月、規模以上事業者（年間主要営業収入2000万元＜約4兆4000億円＞以上）の小売売上高は、家電・音響機器類が前年同期比14.8%増、文化・事務用品類18.2%増、通信機器類20.9%増を示しました。

また、設備更新政策により重点投資が増加しました。1～11月の設備工具・器具・備品購入投資は前年同期比12.2%増加し、投資総額の伸びを1.8ポイント押し上げました。

付報道官は、「大規模な設備更新政策の効果が現れ、企業が設備更新を推進し、改造・アップグレードを加速する意欲が高まっている。設備購入投資の比較的速やかな伸びは、投資拡大を促進するとともに、企業の競争力向上にも寄与している」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

