【12月16日 CGTN Japanese】中国国家衛生健康委員会など4部門はこのほど、「高齢者介護サービス能力向上行動計画」を発表し、2027年までに中国の施設、コミュニティ、家庭をカバーする高齢者介護サービス体系を改善し、サービスの連続性、利用のしやすさ、規範性を持続して向上させ、高齢者の満足感が絶えず高まる方針を打ち出しました。

「行動計画」には、高齢者介護資源の供給拡大、高齢者介護サービスシステムの構築強化、高齢者介護サービスの多様化したモデルの開拓、高齢者介護従事者のサービス能力の向上、高齢者介護サービスの質と安全の保障、高齢者医療介護サービスの改善という6つの重点任務が含まれています。

「行動計画」は、施設内の高齢者介護サービスをコミュニティや家庭へ拡大することを推進し、看護師が家庭訪問を通じて要介護・認知症、超高齢、障害などにより行動が不自由な在宅高齢者患者に専門的な介護サービスを提供することを推進するよう各地に求めています。末端医療保健機関がデイケアセンターや在宅療養ベッドなどを設置して、高齢者に多層的で差別化された看護サービスを提供することを支援します。末端医療保健機関による長期介護サービスの提供を奨励し、条件を満たす場合は長期介護保険の指定範囲に組み入れることができます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

