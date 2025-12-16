この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月16日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は15日、ドイツ・ベルリンでスティーブ・ウィトコフ米特使らとロシアとの和平案に関して協議した。米国は、停戦後のロシア再侵攻を防ぐ「非常に強力な（安全の）保証」をウクライナに提供する考えを明らかにした。

米当局者によると、提案した「安全の保証」は、他国への攻撃を全体への攻撃とみなすという、北大西洋条約機構（NATO）の集団防衛体制に準じたものになるという。

協議後、ゼレンスキー氏は、安全の保証に関して「実質的な進展があった」と述べた。

しかし、領土問題については溝が埋まらず、「我々はまだ異なる立場にある」と語った。

一方、主要な欧州の首脳は15日、ベルリンで協議し、ウクライナでの和平合意を実施するために、米国の支援を受けた欧州主導の「多国籍軍」を提案した。

共同声明で、この部隊はウクライナに対する「強力な安全の保証」の一環であり、ロシアが戦争終結の合意を破らないようにすることを目的としていると述べた。

ドナルド・トランプ米大統領は15日、ウクライナにおける和平合意について「これまでよりも近づいている」と楽観的な見通しを明らかにした。(c)AFP