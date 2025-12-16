この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月16日 AFP】米カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で映画監督で俳優のロブ・ライナー氏夫妻の遺体が見つかった事件で、ロサンゼルス市警察は15日、夫妻の息子のニック・ライナー容疑者（32）を殺人容疑で逮捕した。

ニック・ライナー容疑者は、14日にロサンゼルスの高級住宅地ブレントウッドで夫妻の遺体が発見された数時間後に身柄を拘束された。複数のメディアは、夫妻が刺されて死亡した、喉を切られていたなどと伝えている。

ロサンゼルス市警のジム・マクドネル署長は記者団に対し、ニック・ライナー容疑者が通報があった数時間後に逮捕されたと説明。「彼はその後、殺人容疑で勾留されている」と述べた。

ニック・ライナー容疑者は10代の頃から薬物依存症に苦しんでおり、13日夜、ハリウッドのパーティーで両親と口論していたと報じられている。

エンターテインメントメディアTMZによると、遺体は14日午後に夫妻の娘が発見。娘は警察に、家族の別のメンバーが2人を殺害したと伝えたという。

ロブ・ライナー氏は、1970年代のシットコム「オール・イン・ザ・ファミリー」への出演で一躍有名になった。その後、1984年の映画『スパイナル・タップ』で監督デビューを果たした。

その他の代表作品には、ビリー・クリスタル氏とメグ・ライアン氏出演の1989年のロマンティックコメディ『恋人たちの予感』や1986年の『スタンド・バイ・ミー』、1990年の『ミザリー』などがある。(c)AFP