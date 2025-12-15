この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月15日 AFP】米カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で映画監督で俳優のロブ・ライナー氏夫妻の遺体が見つかった事件について、ロサンゼルス市警察は14日、「殺人事件」として捜査していると明らかにした。

米メディアの報道によると、ロブ・ライナー氏夫妻は刺し傷のようなものがある状態で発見された。

CNNは家族の代理人の話として、ライナー夫妻の死を確認したと報じた。

警察当局は、遺体の身元を確認していないとしているが、殺人事件を担当する捜査官がライナー夫妻の自宅を調べていることを明らかにした。

ロス市警は「捜査は進行中。詳細はまだ提供できない」とSNSに投稿。その後、アラン・ハミルトン副署長は記者団に対し、容疑者や参考人は絞り込んでいないとした上で「できる限りの家族全員と話をするつもり」と述べた。

夫妻の死に、カマラ・ハリス米元副大統領やカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事らから哀悼の意が寄せられた。

ニューサム知事は「ロブはその素晴らしいフィルモグラフィーと人類への並外れた貢献で記憶されるだろう」と述べ、「この悲劇的な損失に心が痛む」と続けた。

ライナー氏は、自由主義的理念の支持者でもあり、LGBTQの人々の平等な結婚権を確保する運動などを支援していた。

ライナー氏は、1970年代のシットコム「オール・イン・ザ・ファミリー」への出演で一躍有名になった。その後、1984年の映画『スパイナル・タップ』で監督デビューを果たした。

その他の代表作品には、ビリー・クリスタル氏とメグ・ライアン氏出演の1989年のロマンティックコメディ『恋人たちの予感』や1986年の『スタンド・バイ・ミー』、1990年の『ミザリー』などがある。(c)AFP