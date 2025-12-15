【12月15日 AFP】＜内容更新＞米カリフォルニア州ロサンゼルスにある映画監督で俳優のロブ・ライナー氏の自宅で14日、2人の遺体が発見された。米CNNとNBCは、発見されたのはライナー氏と妻の遺体だったと報じた。一方、ロサンゼルス市警は同日夜の記者会見で、遺体の身元について現時点では公表できないとし、容疑者の聴取も行っていないと明らかにした。

これより前に地元当局はNBCに対し、78歳の男性と68歳の女性が邸宅内で死亡しているのが発見されたとだけ伝え、身元については明言していなかった。NBCは当初、強盗殺人課が捜査に当たっていると報じていた。

2人の遺体が発見されたのは、ロサンゼルス市ブレントウッドの高級住宅地。NBCによると、近隣住民がライナー氏夫妻宅であることを示す不動産記録を確認したという。

ライナー氏は、1970年代のシットコム「オール・イン・ザ・ファミリー」への出演で一躍有名になった。その後、1984年の映画『スパイナル・タップ』で監督デビューを果たした。

その他の代表作品には、ビリー・クリスタル氏とメグ・ライアン氏出演の1989年のロマンティックコメディ『恋人たちの予感』や1986年の『スタンド・バイ・ミー』、1990年の『ミザリー』などがある。(c)AFP