【12月13日 CGTN Japanese】中国国内の多くのスキー場が続々とオープンする中、スキー用品市場が静かに活気付いています。近年、差別化されたデザインや高いコストパフォーマンスを強みに、中国の国産スキー用品ブランドが多くの消費者から支持を集めています。

スキー用品の販売に携わる店員によると、かつてはスキー用品売り場に国産ブランドはほとんど見られませんでしたが、現在は国内ブランドの専門店が増え、国産の売れ行きも伸び続けているとのことです。消費者からは、国産ブランドはおしゃれでコスパも高いといった声が寄せられています。また、迅速で効率の良いアフターサービスも国産ブランドが選ばれる大きな理由となっています。

データによると、今年のスキーシーズン開始以降、スキーウエアの取引額は前年比50%以上増え、スキー用品全体も30%以上増えています。とりわけ、一部の国産ブランドのスキーウエアは前年比60%以上増え、国産のヘルメットやプロテクターは前年比100%増と、大きな伸びを示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

