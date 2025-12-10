【12月10日 CGTN Japanese】中国初の内燃力発電インテリジェント自主運転制御システムが12月9日、上海市内で稼働を開始しました。

火力発電ガスタービンユニットの起動、システム連係、負荷調節から停止に至るまでの全過程で人が介入しないインテリジェント自主制御を実現したのは国内初で、中国の火力発電技術が「伝統的な人工モニタリング」から「インテリジェント自主運転」の新たな段階に入ったことを示しています。

今回稼働したインテリジェント制御システムは、発電ユニットに正確に計算できる「脳」を設置したことに相当し、ワンタッチで運転データを自動的に収集し、設備の状態を正確に検討・判断し、変化を事前に判断し、制御方策を自発的に調整することができ、人の操作による誤差とリスクを効果的に回避することができます。今回の試運転ユニットの重要な運転パラメーターの基準達成率は100%で、伝統的なエネルギー産業におけるデジタルトランスフォーメーションとインテリジェントトランスフォーメーションの加速が期待されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

