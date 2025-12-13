【12月13日 People’s Daily】上海協力機構（SCO）の首脳会議が、8月31日から9月1日にかけて中国・天津市（Tianjin）で開催された。20か国以上の首脳と10の国際機関の責任者が「海河（Haihe）の河畔」（華北最大の河川の畔）に集結し、同機構発足以来最大規模の首脳会議となった。

2024年7月にSCO議長国を引き継いで以来、中国は「『上海精神』を弘揚するSCOの行動」というスローガンの下、議長国としての業務を着実に推進し、積極的な進展と成果を収めてきた。中国はこれまでに、100件以上の政治、安全保障、軍事、経済貿易、投資、エネルギー、教育、地域間連携、科学技術革新、グリーン産業、デジタル経済、人的・文化的交流など多岐にわたる分野を網羅する議長国事業を完了させ、SCO加盟国間の連帯と相互信頼の強化、相互学習と相互交流の促進、互恵・ウィンウィンの実現を推し進めてきた。

中国は各加盟国と共に、SCOの議事メカニズム、協力モデル、常設機構などの改革と革新を推進し、組織運営をより円滑かつ効率的なものとした。

各加盟国は、安全保障上の脅威と課題に対処する総合センター、情報セキュリティセンター、国際組織犯罪対策センター、麻薬取締まりセンターの設立に向けた協議を加速させ、法の執行・安全保障協力のレベルを向上させ、地域の安全保障協力の新たな枠組みの構築している。

SCOは、国際地域の重大問題について正義を主張し、多角的貿易体制を断固として維持し、武力行使の乱用を強く非難するなど、公平と正義を守るSCOの強いメッセージを発信してきた。中国は各加盟国と共に、政党、メディア、シンクタンク間の交流対話を積極的に展開し「上海精神」をより深く根付かせ、「SCOファミリー」の絆をより強固なものにしてきた。

人民日報国際部と環球時報研究院が今年5月に発表した「共通のホーム－上海協力機構加盟国発展ビジョン世論調査報告」によると、SCO加盟国の民衆は「上海精神」を広く支持しており、回答者の8割以上がSCOのグローバルガバナンスにおける積極的役割を認識している。また回答者の約7割近くが、自国がSCOの枠組みの下でグローバルガバナンスへの参加機会がより多く得られたと認めている。また6割以上が、SCOが自国の持続可能な発展と近代化プロセスを促進したと評価しており、7割以上が、SCOが地域ひいては世界の発展と協力に貢献できると積極的で肯定的な見通しを持っている。

中国上海協力機構研究センターの鄧浩（Zheng Hao）前秘書長は、SCOは冷戦思考を超越した「上海精神」を核心とする先進的理念を提唱し、積極的に実践し、一貫して「対抗ではなく対話で、同盟ではなくパートナーシップで」を堅持・推進し、各方面と手を携えて新しいタイプの国際関係を共に構築することで、冷戦後の国家間の協力の在り方、国際機関の運営の在り方に対して新しい知恵、新たな解決策、新たな道筋を提供し、地域の安定を維持し、地域発展とグローバルガバナンスの促進において、ますます重要な役割を果たしていると述べた。

重要な創設メンバー国として、中国はSCO加盟以来、他のSCO加盟国と経済貿易、インフラ整備、現代農業、エネルギーなどの分野で積極的に実務協力を展開し、開かれた姿勢で中国の発展理念とガバナンスの解決策を共有し、中国の発展の機会と実践の成果を分かち合い、加盟国の共同の発展を推進してきた。

世論調査データによると、回答者の95%が中国との協力が自国の発展と近代化に積極的な影響をもたらすと認識している。



長年にわたり、「SCOファミリー」の影響力、結束力、感化力は絶えず向上し、各加盟国はSCOの枠組みの下で、政治・安全保障、地域間連携、経済貿易・投資、グリーン発展、人的・文化的交流などの分野における実務的協力を絶えず深化させ、デジタル経済、人工知能（AI）などの先端分野における協力を積極的に推進している。

回答者の9割以上が、加盟各国がSCOの枠組みの下で経済、科学技術、安全保障、そして人的・文化的交流協力をさらに強化することを期待している。

地域経済統合プロセスの加速を例にとると、各加盟国はそれぞれ自国通貨決済のシェア拡大を積極的に推進し、SCOの融資プラットフォームの設立準備を積極的に進めている。

加盟国における決済通貨の自国通貨シェアの拡大は、加盟国の国民の間で72%の支持率を得ている。これは加盟各国が金融協力を深化させることで、自国経済の安定性と自主性をさらに強化し、国際経済の舞台におけるSCOの影響力と発言力を高めたいという希望を反映している。

鄧浩氏は「現在、加盟国国民のSCOへの期待と希望は、一層強くさらに切実だ。加盟各国が誠意を持って団結し、協力を強化し、困難を共に乗り越え、最終的に協力によるウィンウィンと共同発展を実現することを期待している」と話す。

外交部の郭嘉昆（Guo Jiakun）報道官は「中国は加盟各国と共に『天津サミット』準備の最終段階における諸作業を着実に進め、安全保障、発展促進、民生改善、メカニズム強化などの面で成果を積み重ね、友好的で団結した実り豊かなサミットを開催し、SCOをより結束が強く、協力を重視した、より活力に満ち、より大きな成果を上げる高品質な発展の新段階へと導き、より緊密な『SCO運命共同体』を構築していく」と表明した。(c)People’s Daily /AFPBB News

