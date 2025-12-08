この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月8日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は7日、米首都ワシントンで開催された「ケネディ・センター名誉賞」の授与式にホストとして出席した。

今年の受賞者には、映画『ロッキー』のシルベスター・スタローンさん、カントリー歌手のジョージ・ストレイトさん、米歌手グロリア・ゲイナーさん、ロックバンドのキッスらが含まれていた。

トランプ氏は観客に向け、「すべての受賞者は、米国だからこそ実現した成功と勝利の物語を持っています」と述べた。また「これはケネディ・センターの歴史で最も素晴らしい夜です」と語り、自身が進める改修について「この場所はすばらしい」と続けた。

トランプ氏は2月にケネディ・センターの理事会会長に就任し、施設の改修に取り組んでいる。

会場にはピート・ヘグセス国防長官やパム・ボンディ司法長官など、政権の主要メンバーも出席した。

今回の受賞者にはトランプ支持者や共和党員が多い。トランプ氏は熱心な支持者であるスタローンさんを、民主党支持が圧倒的なハリウッドの「特別大使」に任命している。

また、ヒット曲「I Will Survive」で知られるゲイナーさんは、トランプ氏の「米国を再び偉大に（MAGA）」運動への寄付者だ。

ケネディ・センターは、元大統領であり公民権擁護の象徴とされるジョン・F・ケネディ氏を記念して1971年に開設され、長く超党派の支持を受けてきた。名誉賞は1978年に始まった。(c)AFP