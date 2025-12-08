この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月8日 AFP】25F1最終戦アブダビGPは7日、決勝が行われ、マクラーレンのランド・ノリスが自身初となるドライバーズ選手権のタイトルを獲得した。マクラーレンは1998年シーズン以来となる2冠を達成した。

ノリスは、優勝したレッドブルのマックス・フェルスタッペン、2位に入ったチームメートのオスカー・ピアストリに続き、3位でフィニッシュした。

戦略や駆け引きで緊張感あふれるレースを終えたノリスは、ここまで選手権4連覇中だったフェルスタッペンをわずか2ポイント差で退けた。

フィニッシュ後にエンジニアから「これで終わり。君がワールドチャンピオンだ」と伝えられたノリスは、「ありがとう、子供の頃の夢をかなえてくれた」と応じた。

レース後のインタビューでは「しばらく泣いていなかったけど、泣いてしまった」「母と父に感謝したい。ずっと支えてくれた。最高の気分。少しだけど、マックスの気持ちが分かった。マックス、オスカーにおめでとうを言いたい。長い一年だった」と話した。

英国人ドライバーのタイトル獲得は2020年シーズンのルイス・ハミルトン以来で、マクラーレン勢のドライバーとしては13回目。1974年のエマーソン・フィッティパルディを皮切りに、マクラーレンではこれまでにジェームズ・ハント（1976年）、ニキ・ラウダ（1984年）、アラン・プロスト（1985年、1986年、1989年）、アイルトン・セナ（1988年、1990年、1991年）、ミカ・ハッキネン（1998年、1999年）、そしてハミルトン（2008年）が王者に輝いている。

マクラーレンは、先月のシンガポールGPでコンストラクターズ選手権優勝を決めていた。

シーズンの大半で首位に立っていたピアストリだったが、10月の第20戦メキシコシティGPで逆転を許すと、最終的には総合3位に終わった。

レッドブルの角田裕毅は14位だった。(c)AFP