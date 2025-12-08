【12月8日 AFP】米人気歌手のケイティ・ペリーさん（41）が、カナダのジャスティン・トルドー前首相（53）と寄り添う写真をインスタグラムに投稿し、両者の交際を公式に示した。

ペリーさんは2億2000万人のフォロワーを誇る自身のインスタグラムへの投稿の中に、色鮮やかな秋の風景を背景にほほを寄せ合う2人の写真を紛れ込ませた。

2人ですしを食べる動画を含む一連の投稿には、「ツアー中の東京での時間など」とシンプルなキャプションと花や赤いハートの絵文字が添えられた。

「Hot n Cold」「Roar」「I Kissed a Girl」といった大ヒットを飛ばしたペリーさんも、トルドー氏もこれまで交際について公にコメントしていない。

トルドー氏は7月にペリーさんのライブに姿を見せており、米エンタメ情報サイトTMZは、10月にフランス・パリでペリーさんの誕生日を祝った夜に2人が手をつないでいる映像を公開していた。

また4日にトルドー氏は、ペリーさんとともに岸田文雄元首相夫妻と並んで撮影した写真を再投稿していた。(c)AFP