【12月6日 CGTN Japanese】中国質量協会はこのほど、北京で2025年中国新エネルギー車業界顧客満足度指数の評価結果を発表しました。

結果によると、2025年の中国新エネルギー車業界の顧客満足度指数は80点で、前年同期比で1点上昇しました。細かな評価項目では品質の信頼性と性能設計に対する満足度がともに向上しています。2025年の新エネルギー車の品質の信頼性に対する満足度は80.8点で、前年同期比で0.7点上昇しました。性能設計に対する満足度は前年同期比0.5点増の81.1点で、純電気自動車、ハイブリッド車のいずれも一定の伸びを示しました。

一方で、評価結果は、業界が依然として新車100台当たりの故障件数が前年より増え、不具合の集中度が著しく高まるという問題を抱えていることを示しています。スマートコックピット、運転支援システム、内装の三つが不具合の件数が最も多い三大システムで、2024年より15ポイント上昇しました。

2025年の評価では、プラグインハイブリッド車、プラグインハイブリッドSUVなどの主要カテゴリーを網羅し、販売台数が比較的多い162種のブランド車、55の自動車ブランドが対象となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

