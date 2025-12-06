【12月6日 CGTN Japanese】中国商務部サービス貿易司の責任者は12月3日、2025年1～10月のサービス貿易の成長状況を紹介しました。

統計によると、今年1月から10月の中国のサービス貿易は安定して拡大し、サービス貿易総額は前年同期比7.5％増の6兆5844億3000万元（約145兆8400億円）に達しました。そのうち、輸出は同14.3％増の2兆9090億3000万元（約64兆987億円）で、輸入は同2.6％増の3兆6754億元（約80兆9852億円）、サービス貿易の赤字額は前年同期よりも2693億9000万元（約5兆9358億円）減少して7663億7000万元（約16兆8865億円）でした。主な特徴は以下のとおりです。

知識集約型サービス貿易は引き続き成長しており、1～10月の知識集約型サービスの輸出入額は前年同期比6.4%増の2兆5121億5000万元（約55兆3537億円）となりました。そのうち、その他の商業サービスは4.2％増の1兆698億1000万元（約23兆5726億円）、通信・コンピューター・情報サービスの輸出入額は9.9％増の8836億9000万元（約19兆4716億円）でした。知識集約型サービス輸出は9.5%増の1兆4687億9000万元（約32兆3639億円）、知識集約型サービス輸入は2.3%増の1兆433億6000万元（約22兆9898億円）でした。貿易黒字は前年同期よりも1036億元（約2兆2827億6000万円）拡大して4254億3000万元（約9兆3740億円）でした。

また、旅行サービスは比較的急激な伸びを見せ、1～10月の旅行サービスの輸出入額は前年同期比8.5%増の1兆8125億4000万元（約39兆9382億円）となりました。そのうち、輸出は52.5％増加し、輸入は2.3％増加しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

