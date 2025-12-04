【12月4日 AFP】米国務省はコンゴ民主共和国（旧ザイール）とルワンダの和平協定調印式を翌日に控えた3日、ドナルド・トランプ大統領に敬意を表し、米平和研究所（USIP）の名称を「ドナルド・J・トランプ平和研究所」変更したと発表した。

国務省はソーシャルメディアへの投稿で、「国務省はけさ、わが国史上最も偉大なディールメーカーであるドナルド・J・トランプ氏に敬意を表し、旧平和研究所の名称を変更した。ドナルド・J・トランプ平和研究所へようこそ。まだまだこれからだ」と述べた。

投稿には研究所の写真が添付されており、「United States Institute of Peace（米平和研究所）」の文字の上に「Donald J. Trump」とトランプ氏のフルネームが追加されている。

トランプ氏は2月、USIPの解体を求める大統領令に署名した。米メディアによると、USIPの所長は法執行機関によって本部から退去させられ、ワシントンに拠点を置く職員のほぼ全員が解雇された。

USIPは1984年にロナルド・レーガン元大統領によって設立された。議会から資金援助を受ける、国際紛争の予防と解決を目指す独立した非営利団体だ。

歴代大統領の下でシンクタンクのような機能を果たし、学者、研究者、国際問題の専門家を雇用していた。

トランプ氏は4日、コンゴ民主共和国のフェリックス・チセケディ大統領とルワンダのポール・カガメ大統領による和平協定の調印式に出席する予定だ。

トランプ氏は自らを「ピースメーカー（平和をつくる人）」と位置づけ、ノーベル平和賞受賞への意欲を隠していない。(c)AFP