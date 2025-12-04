この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月4日 AFP】25-26イングランド・プレミアリーグは3日、第14節の試合が行われ、リーズ・ユナイテッドは田中碧がリーグ戦初ゴールを決めるなどし、3-1でチェルシーに勝利した。

直近4連敗を喫していた格下リーズに敗れたチェルシーは、優勝争いで痛手を負った。公式戦で8試合ぶりの黒星を喫して首位アーセナルとの勝ち点差は9に広がり、4位に転落している。

11月30日に1-1でアーセナルと引き分けた一戦でモイセス・カイセドが退場処分となっていたチェルシーは、同選手を欠いた試合での勝率がわずか29%となっていた。

10人で長時間アーセナルと戦った精神的、肉体的な疲労につけ込んだリーズは、開始6分にCKからジャカ・ビヨルがヘディングシュートを決めて先制。43分には日本代表MF田中が、相手GKロベルト・サンチェスを破る強烈なミドルシュートを突き刺した。

50分に途中出場のペドロ・ネトが1点を返したチェルシーは、さらに約2か月ぶりの出場となったコール・パーマーが同点弾に迫ったが、逆に72分にミスからドミニク・キャルバート・ルーウィンに3点目を奪われた。(c)AFP