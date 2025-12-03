【12月3日 CGTN Japanese】米誌フォーブスのウェブサイトはこのほど、「中国を空売りした投資家は過去10年間、実はあまりもうけていない。アジア最大の経済国は毎年、さまざまな困難を乗り越え、自らの目標を達成する不思議な能力を持っている」と報じました。

ゴールドマン・サックスの中国研究チームが発表した研究報告によると、今後数年間、中国の輸出は毎年5～6%の割合で増え続け、世界市場のシェアを継続して拡大し、経済全体の成長を促すと予測しています。同社は2025年の中国の実質GDP成長率見通しを4.9%から5.0%に、2026年は4.3%から4.8%、2027年は4.0%から4.7%にそれぞれ上方修正しました。

中国の2025年の経済見通しを空売りしている人は、厳しい年末を迎えることになります。2026年はおそらく、さらに厳しい年となるかもしれません。

ゴールドマン・サックスのアジア太平洋首席エコノミスト、アンドリュー・ティルトン氏と中国首席エコノミスト、閃輝氏は先ごろ発表した報告書の中で、「今後数年間」の中国のGDP成長率は6%に達するとの見方を示しました。これは今後12カ月あるいはそれ以上の長い期間に対する両氏の中国GDP成長率に対する予想です。

両氏は、中国の今年の輸出の伸びは予想以上に堅調であり、中国製品が幅広い業界において世界の競合他社に対し強い競争力を持っていることを示しているとの見方を明らかにしました。

複数の外資系機関は最近、中国の年間GDP成長率に対する見通しを上方修正し、中国資産を好感しています。多くの外資系機関は、中国の科学技術の発展と輸出の成長を楽観視しているとのことです。

