【12月3日 CGTN Japanese】米国の伝統的な年末ショッピングシーズンの始まりとして、11月28日にスタートしたブラックフライデーの買い物ラッシュが数日間続いています。ソフトウェア会社、セールスフォースの報告は、物価上昇がオンラインショッピング需要を抑制し、去年と比べ消費者が決済時に購入する商品の数が減少したと述べています。米メディアはこの背景について、「商品価格を押し上げている関税と関連している」と報道しています。

米ブルームバーグは、「米国が中国の商品に追加関税を課したことで、ホリデーシーズンの定番商品である玩具、電子製品、冬物衣料が影響を受けている。玩具を例に挙げると、ほとんどの商品の実効税率がゼロから22%に急上昇した。かつて定価20ドルだった玩具が数ドル高くなったことを意味する」と報じています。また、「実際、半年前から関税は米国の玩具市場に影響を与え始めていた。5月以降、米国の玩具コンテナ輸入量は毎月2桁減少し、前年同期比30%以上下落したものもある。ベトナム、メキシコなどから輸入される玩具はやや上昇したが、中国は依然として全体の67%を占め、関税の些細な変動でも、即座に市場供給に影響する」と報じています。

ニューヨークの睡眠ウェルネスブランド、ロフティーの創業者マシュー・ハセット氏は、「ホワイトハウスが実施した中国製品への輸入関税により、売れ筋商品のサプライチェーンが破壊された。今の在庫数はニーズの10%しかない」と述べました。

報道は、「中国製品は米国の小売業者にとって『生命線』であり、米国の対中国関税政策の不安定さは、ロフティーなどの小型企業に二者択一の苦渋の決断を迫っている。高額の関税を支払うか、よりコストの高い代替サプライヤーを探すかということだ」との見方を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

