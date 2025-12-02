【12月2日 CGTN Japanese】中国北西部の新疆ウイグル自治区ウルムチ市やアルタイ地区などの小中学生は、12月1日から5日連続の「雪休暇」となり、週末を含めると最長9連休となります。また、中国北東部の吉林省では、省内の小学1年から中学3年までの義務教育課程にある児童と生徒を対象に、12月3日から7日までを「氷雪休暇」に設定しました。

ウルムチの関係部門は氷雪スポーツや無形文化遺産体験、文化修学旅行などの商品を提供すると同時に、価格の割引を実施しています。

シルクロード山地リゾート、白雲スキー場など6大スキー場は、新疆ウイグル自治区内の小中学生に向け無料開放を実施します。

またアルタイ地区では、4大スキー場、文化施設、複数のホテルと連携し、さまざまな特別割引を提供しています。

アルタイ地区の小中学生は、身分証明書、社会保障カード、医療保険カードまたは学生証を提示することで、4大スキー場を入場無料（用具を除く）で利用することができます。

「氷雪休暇」期間中、吉林省全体で冬季に開放されたA級観光地は171カ所、合格認定を受け規範的に運営されているスキー場とスケート場（スケートリンク）は39カ所で、小中学生の入場無料や保護者の入場料割引などの措置が実施されています。

小学1年から中学3年までの義務教育課程にある児童と生徒は、身分証明書など有効な証明書を提示することで、指定されたスキー場やスケート場に登録すれば、1日1回3時間（フルセットの用具を含む）の氷雪活動に無料で参加することができます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

