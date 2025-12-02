【12月2日 CGTN Japanese】中国では米国のアニメーション映画「ズートピア2」の興行収入は11月30日午前0時の時点で、16億元（約353億円）を超え、第1作「ズートピア」の興行収入15億4000万元（約340億円）を上回り、中国映画史上で輸入アニメ興行収入トップとなりました。

中国では11月28日から12月31日にかけて正月映画シーズンが始まり、50本以上の作品が公開予定となっています。戦争、サスペンス、コメディー、ファンタジーなどの題材が含まれます。

輸入作品が相次いで公開される中、ジェームズ・キャメロン監督の最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」は、「アバター」シリーズ第3作として、新たな冒険と圧倒的な裸眼3Dビジュアル効果で観客に衝撃をもたらします。「ズートピア2」のほか、「グランド・イリュージョン3」などの続作はIP（知的財産）の影響力により注目されつつあり、さまざまなジャンルの作品が観客に多様な映画観賞体験をもたらします。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

