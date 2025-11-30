【11月30日 AFP】中国・上海で開催されたイベントで、人気アニメ「ワンピース」の主題歌を歌う歌手大槻マキさんの公演を中断せざるを得なくなったと、大槻さんの公式サイトで発表された。日中の外交摩擦により、また文化的なイベントに影響が出た。

大槻さんは、上海で行われた「バンダイナムコフェスティバル2025」で28日と29日に出演が予定されていた。

大槻さんの公式サイトは29日、「28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と発表している。

高市早苗首相が7日の衆院予算委員会で、台湾有事をめぐって日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に該当する具体例を問われ、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と答弁した。

台湾は自国領土の一部だと主張し、武力を行使してでも併合すると脅している中国は、この発言に激しく反発。日本の大使を呼び出し、日本への渡航を控えるよう中国国民に注意喚起した。

イベントは30日まで開催予定だったが、主催者はイベント全体の中止を発表した。同じイベントでは、29日に人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」も出演を予定していた。

また共同通信によれば、歌手の浜崎あゆみさんやジャズピアニストの上原ひろみさんも中国での公演を中止せざるを得なかったという。(c)AFP