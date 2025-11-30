ピアストリがスプリント制覇とPP獲得、カタールGP
このニュースをシェア
- 画像作成中 ！
【11月30日 AFP】25F1第23戦カタールGPは29日、スプリントが行われ、マクラーレンのオスカー・ピアストリが優勝を飾り、ドライバーズ選手権で首位に立つチームメートのランド・ノリスとのポイント差を22に縮めた。
ポールポジションから見事なスタートを切ったピアストリは冷静なドライビングを見せ、2位に入ったメルセデスAMGのジョージ・ラッセルに約5秒の差をつけた。ノリスは3位だった。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは4番手となり、ドライバーズランキングではノリスとの差が1広がって25ポイント差となった。
5位にレッドブルの角田裕毅、6位にメルセデスAMGのキミ・アントネッリが続いた。両ドライバーはともにトラックリミット違反で5秒のペナルティーを受けている。
さらにピアストリは同日行われた予選で、最後のアタックでノリスをかわしポールポジションの獲得した。
カタールGPでは過去3年、予選で最速タイムを出したドライバーが優勝している。昨年はフェルスタッペンがトップタイムでフィニッシュした後、ペナルティーを受けて降格処分を受けた。
3番手以下はフェルスタッペン、ラッセル、アントネッリ、レーシングブルズのアイザック・ハジャー、ウィリアムズのカルロス・サインツ・ジュニア、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、アルピーヌのピエール・ガスリー、フェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。
角田は16番手に終わった。(c)AFP