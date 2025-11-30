この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月30日 AFP】25F1第23戦カタールGPは29日、スプリントが行われ、マクラーレンのオスカー・ピアストリが優勝を飾り、ドライバーズ選手権で首位に立つチームメートのランド・ノリスとのポイント差を22に縮めた。

ポールポジションから見事なスタートを切ったピアストリは冷静なドライビングを見せ、2位に入ったメルセデスAMGのジョージ・ラッセルに約5秒の差をつけた。ノリスは3位だった。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは4番手となり、ドライバーズランキングではノリスとの差が1広がって25ポイント差となった。

5位にレッドブルの角田裕毅、6位にメルセデスAMGのキミ・アントネッリが続いた。両ドライバーはともにトラックリミット違反で5秒のペナルティーを受けている。

さらにピアストリは同日行われた予選で、最後のアタックでノリスをかわしポールポジションの獲得した。

カタールGPでは過去3年、予選で最速タイムを出したドライバーが優勝している。昨年はフェルスタッペンがトップタイムでフィニッシュした後、ペナルティーを受けて降格処分を受けた。

3番手以下はフェルスタッペン、ラッセル、アントネッリ、レーシングブルズのアイザック・ハジャー、ウィリアムズのカルロス・サインツ・ジュニア、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、アルピーヌのピエール・ガスリー、フェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。

角田は16番手に終わった。(c)AFP