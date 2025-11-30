【11月30日 CGTN Japanese】中国北部にある内蒙古自治区の中心都市・フフホトに位置するフフホト盛楽国際空港で11月25日、実地検証試験飛行が実施され、成功しました。この国際空港は同自治区初の4F級空港（民間空港の飛行区等級で最高ランク）で、試験飛行の成功により、建設段階から就航準備段階に移行しました。

今回の試験飛行は中国の航空大手・中国国際航空により500分にわたり実施されました。同空港の飛行手順、運行基準、通信航法、飛行エリアの路面状況、滑走標識など各検証指標は正常で、業界基準に合致していることが確認されました。

同空港は2020年7月に着工し、2030年までに旅客の年間取扱量延べ2800万人、貨物・郵便物取扱量32万トン、航空機発着数24万4000回の目標を達成する目標に基づき設計されました。ターミナルの面積は32万平方メートルで、2キロ間隔の平行滑走路2本が整備されています。運用開始後は、エアバスA380など大型旅客機の離着陸に対応でき、地域の総合交通サービス能力が大幅に向上すると期待されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

