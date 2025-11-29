【11月29日 CGTN Japanese】中国の複数のネットユーザーがこのほど動画を投稿し、日本の多くの空港で中国人旅行者が一斉に帰国する姿が相次いで見られると伝えています。多くの観光客が予定していた日本での行程を前倒しで切り上げ、帰国の途に就いています。

中国のフライト情報サービス「航班管家DAST」の最新データによると、11月24日午前10時の時点で、12の中日路線がすでに全便の運航を取りやめたとのことです。11月24日午後、東京から福建省に到着した中国人観光客は、搭乗便が満席だったと話しました。ショート動画プラットフォームには、日本の空港で帰国便を待つ中国人旅客の様子が投稿され、人であふれかえる様子はまるで春節（旧正月）の帰省ラッシュのようだとみられています。

一方、日本を訪れる中国人観光客の数は明らかに減少しています。データによると、今後1週間の日本行き予定便の欠航率は11月27日に21.6%へと上昇し、過去1カ月で最も高いレベルになる見込みです。うち天津濱海-関西国際、南京禄口-関西国際、広州白雲-関西国際、上海浦東-関西国際などの路線で欠航率が高くなっています。

中国中央テレビ（CCTV）が11月20日に伝えたところによると、日本行きの航空券はすでに54万枚以上が取り消されています。野村総合研究所の木内登英研究員は、中国が日本への渡航自粛の注意喚起を出したことを受け、今後1年間で日本の観光消費収入が約1兆7900億円減少し、日本の実質国内総生産（GDP）が0.29%押し下げられる可能性があるとの見方を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

