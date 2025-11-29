【11月29日 CGTN Japanese】最近、トランプ米大統領のソーシャルメディアへのある投稿が注目を集めました。トランプ氏はその中で、米映画大手のパラマウントに『ラッシュアワー』シリーズの復活を呼びかけ、ジャッキー・チェンとクリス・タッカーのコンビを「ユーモラスで華麗なアクションに満ちている」と絶賛しました。

英紙「ガーディアン」の11月24日付けの報道によると、トランプ大統領が『ラッシュアワー』シリーズの制作再開に大きな期待を寄せているとのことです。

報道によれば、トランプ氏がパラマウントとスカイダンス・メディアの筆頭株主であるラリー・エリソン氏に、人気映画『ラッシュアワー』シリーズの制作再開を要請しています。『ラッシュアワー4』は、トランプ大統領の2期目の任期中の重要プロジェクトであり、ハリウッド文化において伝統的な男らしさを再び輝かせるよう熱望しているとのことです。

映画『ラッシュアワー』シリーズは、クリス・タッカー演じる米ロサンゼルス市警のカーター刑事とジャッキー・チェン演じる香港警察のリーのコラボ物語です。ジャッキーとタッカーのコンビは東方のカンフー文化と米国式の軽妙な掛け合いのぶつかり合いが、トランプ氏が好むストレートでタフなスタイルにぴったり合うとみられます。トランプ氏はこのような映画を通して、「精神的に強靭で自信に満ちたヒーロー像」を打ち出し、爆発やカーチェイスといったシーンを「男性主導の視覚的スペクタクル」として描き出そうとしているとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

