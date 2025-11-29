【11月29日 CGTN Japanese】シンガポール国家人工知能計画（AISG）はこのほど、東南アジア言語向け大規模言語モデルプロジェクトにおいて、米国Meta Platforms社のオープンソースモデルから、中国アリババグループの「千問」（英名Qwen）オープンソースアーキテクチャーへの移行を決定しました。これは同計画における重要な戦略的調整となります。

シンガポールのビジネス情報サイト「シンガポール・ビジネスタイムズ」によると、この決定は従来のモデルでは対応が不十分だった地域言語処理の課題解決を目的としています。

AISGは、MetaのLlamaシリーズに代表される欧米の主流モデルはインドネシア語、タイ語、マレー語などの地域言語を処理する際に十分な機能を発揮できず、現地化AIアプリケーションの開発効率と性能向上の妨げとなっていたと指摘しています。

また、AISGは同日、新方針の有効性を実証するために千問アーキテクチャーに基づく新モデル「Qwen-SEA-LION-v4」を発表し、同モデルが東南アジア言語能力を測定する権威あるオープンソースランキングでたちまち首位を占めたと報告しました。これは性能と実用性に基づいた技術的な判断だとみられています。

また、シンガポールの経済週刊紙「The Edge Singapore（エッジ・シンガポール）」は、千問チームが後段の追加学習フェーズで翻訳と多言語横断学習タスクを強化したことが同地域で日常的に見られる多言語使用環境への対応力を高めたと報じています。

「ブルームバーグ」のデータによると、千問大規模言語モデルのダウンロード数はすでにMetaのLlamaを上回っており、世界で最も人気のあるオープンソース大規模言語モデルの一つとなっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

