【11月28日 CGTN Japanese】北京市計量検測科学研究院はこのほど、スマートウォッチの計量技術研究において新たな進展を遂げ、血中酸素濃度や心拍数の生理パラメータを測るスマートウォッチの計量校正装置の開発に成功しました。これにより、スマートウォッチの健康モニタリングデータの精度が一層向上すると期待されています。

この装置に内蔵された高精度人体シミュレーターは、35％から100％の血中酸素飽和度（誤差2％以下）と毎分30回から300回の脈拍数（誤差1％以下）を模擬することができます。これは、健康な人の脈拍測定誤差が1分当たり1回未満に相当し、スマートウォッチの血中酸素濃度と心拍数測定に対する統一的な計量「基準」を提供します。

最近では多くの中国人がスマートウォッチを使用して、心拍数、血中酸素濃度、睡眠などの指標をセルフモニタリングし、自己健康管理の重要な手段として活用しています。今回のスマートウォッチ生理パラメータ測定データの信頼性と正確性における技術的な進展は、拡大を続けるスマートウォッチ市場に計量技術のサポートを提供します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

