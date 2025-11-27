【11月27日 CGTN Japanese】CGTN Japanese（中央広播電視総台＝CMGの日本語メディアプラットフォーム）は11月25日、来月開催される予定の中央経済活動会議に合わせて、専修大学経済学部と連携して、「中国経済」をテーマとしたオンライン特別講義を実施しました。

今回の講義には、中国経済や国際社会に関心を持つ日本人学生20人余りが参加しました。CGTN Japaneseが取り組んでいる番組制作、メディア連携の実践、情報発信の工夫に加え、経済分野に関する番組内容が紹介されました。また、「中国式現代化」「第15次五カ年計画（2026～30年）」「質の高い発展」など、中国経済を理解する上で重要なキーワードについての解説が行われました。

学生たちは中国経済の仕組みや特徴に関心を示し、特に「中国におけるマルクス経済学の位置づけ」などについて活発に質問しました。

専修大学兼任教員を務める大西広慶應義塾大学名誉教授は、「中国の経済成長は単に数値を追うだけではなく、技術革新や人材育成を重視している点が印象的だ」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

