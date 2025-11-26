この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月26日 AFP】英領北アイルランド・ミッドアンドイーストアントリムの議会は、キャリクファーガスの町にある、不名誉なアンドルー元王子にちなんで名付けられた通りの名称を変更する条例案を可決した。

チャールズ国王が、少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告とのつながりを理由に、弟アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー氏から「王子」の称号や爵位「ヨーク公」を正式に剥奪したのを受けた措置で、英国の地方議会が通りの名称からアンドルー元王子の名前を削除するのは初めて。

この動きを支持した地元議員のアーロン・スキナー氏は25日、「アンドルー・マウントバッテン氏はもはやキャリクファーガスの価値観を象徴していない」とAFPに語った。

ミッドアンドイーストアントリム議会は24日、キャリクファーガスの主要道路「プリンス・アンドルー・ウエー」の名称を変更する条例案を全会一致で可決した。

スキナー氏は、「王室がいくつかの称号を剥奪する措置を取ったことを受けて、今こそこうする時だと考えた」「国王がそうするのであれば、私たちもそれで構わない」と述べた。

地元住民はおおむねこの措置に賛成しているが、なぜこれほど時間がかかったのか疑問に思う人もいた。

介護士のレスリー・ロケットさん（41）はエプスタイン元被告の主要な告発者の一人、バージニア・ジュフリーさんに言及し、「バージニア・ジュフリーさんの著書が出版された時、すぐに通りの名前を変えるべきだった」「つい最近読んだばかりだが、本当にひどい内容だと思う」と述べた。

元発電所職員のウィリアム・フォスターさん（68）は、「地元に悪影響を及ぼすので、変更すべきだ」と述べた。

住民によると、アンドルー元王子の名前が刻まれた銘板の一つは数か月前、黒いペンキで塗りつぶされたという。

スキナー氏によると、議会は問題の通りについて、キャサリン妃やエリザベス女王ら他の王族にちなんだ名前にすることを検討しており、今後数か月以内に意見公募手続きを実施し、議会で新たな採決を行う予定だという。

イングランドのいくつかの地方自治体も同様の動きを検討しているが、まだ採決は行われていない。(c)AFP