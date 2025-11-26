【11月26日 CGTN Japanese】中国を訪れる外国人観光客の間でこのほど、中華風衣装をまとってフォト撮影することが中国旅行の楽しみの一つとなっています。海外のソーシャルメディアでは、外国人観光客が、中国のさまざまな伝統衣装を身に着けて撮影した写真をよく見掛けます。

ある米国人ブロガーがソーシャルメディアに中国での中華風フォト撮影体験を投稿し、動画を公開したところ、大量の「いいね」を獲得しました。このブロガーが特に感動したのは、プロによる撮影全体の指導でした。スタイリストは彼女の雰囲気や服装スタイルに合わせて、立ち方、座り方、目線、手の位置などのポーズを一つ一つ丁寧に指導しました。写真家も非常に忍耐強く、彼女の最も映える姿を見つけ、撮影されたすべての写真は映画のポスターに匹敵するクオリティーでした。

中華風フォト撮影は、外国人観光客に豊富で多様なスタイルを提供しています。古風な仙侠の気品ある自由さ、華麗かつ優雅で上品な宮廷風、優雅で詩的な浙江省あたりの水郷風、そして伝統的要素と現代ファッションを融合した新中国風などがあります。

ある外国のネットユーザーは冗談めかして、「もし自分がこんな『人生の写真』を撮ることができたら、必ず履歴書に貼り付けてみんなに見せたい」と投稿しました。

中国で中華風フォト撮影を体験した外国人ネットユーザーも多く、自らの中華風フォトを公開し、感想を共有しました。

中国の多くのネットユーザーも熱烈に反応し、より多くの外国の友人の中国訪問を歓迎し、中国で豊かで多様な文化を体験するよう呼び掛けました。また外国人観光客に、中国の各地を訪れ、写真だけでなく本格的な地元料理を味わい、古い街並みを歩き、日常の生活の中にこそ最もリアルな中国を見ることができると勧めました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

